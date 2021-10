Rata de infectare în municipiul Suceava a scăzut, astăzi, la 5,79 cazuri de covid la mia de locuitori, de la 5,85 cât a fost în cursul zilei de sâmbătă. În municipiul Suceava mai sunt 704 de cazuri active de Covid-19.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 3 nu au bolnavi de coronavirus, una are un caz în evoluție, 21 au sub cinci cazuri în evoluție, 28 au sub zece cazuri în evoluție iar 61 au peste zece cazuri în evoluție. Singurele localități fără Covid sunt Breaza, Izvoarele Sucevei și Mușenița.

Astăzi, în județul Suceava sunt 2697 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.