Rata de infectare în municipiul Suceava a scăzut, astăzi, la 4,76 5 cazuri de covid la mia de locuitori, față de 5,09 la mie cât a fost în cursul zilei de ieri. În municipiul Suceava mai sunt 153 de bolnavi de coronavirus.

La nivelul județului, din totalul de 114 localități 22 sînt în „zona roșie” COVID, cu rate de infectare de peste 3, 63 în „zona galbenă” și 29 în „zona verde”.

Printre localitățile aflate în „zona roșie” se mai numără Vatra Dornei, cu 5,10, Șcheia, cu 4,81, Ipotești, cu 4,68, Cîmpulung, cu 4,36, Moara, cu 3,88, Siret, cu 3,55, Gura Humorului, cu 3,52 și Fălticeni, cu 3,07. Rădăuțiul a rămas în „zona galbenă”, cu o rată de infectare de 1,66.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 27 nu au cazuri, 25 are un caz în evoluție, 44 au sub cinci cazuri în evoluție, 9 au sub zece cazuri în evoluție iar 9 au peste zece cazuri în evoluție.

Astăzi, în județul Suceava sunt 503 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 61 persoane (51913 de la începutul pandemiei).