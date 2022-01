Rata de infectare în municipiul Suceava a depășit 8 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori. Potrivit datelor oficiale transmise astăzi, incidența cazurilor de coronavirus calculată la 14 zile în municipiul Suceava este de 8,18 la mie, cu 1.270 de cazuri active de Covid-19. În cursul zilei de duminică, la nivelul municipiului Suceava a fost raportată o rată de infectare de 7,41 la mie, fiind 1.212 de bolnavi de coronavirus.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating