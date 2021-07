Profesorul Ciprian Anton, unul dintre cei doi adjuncți ai Inspectoratului Școlar Suceava, este mulțumit de rezultatele obținute de candidații din județ la recentele sesiuni ale Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Promovabilitatea a fost de 80,04% la Evaluarea Națională și de 71,08% la Bac. Profesorul Anton a declarat, la Radio Top: „La Evaluarea Națională, dacă ar fi să facem un clasament sîntem pe locul 7 în țară, după centre puternice precum Cluj, București, Constanța, Iași… Nu este meritul Inspectoratului Școlar, ci al copiilor și al celor care i-au pregătit. Este foarte, foarte important, ceea ce au reușit, pentru că au avut un an atipic. Au avut un an în care jumătate au fost acasă și doar în semestrul II au venit la școală. Pentru asta trebuie să-i felicităm pentru rezultate. Îi felicit și pe cei trei copii de 10 la Evaluare. În plus, am avut peste 20 de școli cu promovabilitate 100%”. Legat de Bacalaureat, profesorul Anton a afirmat că promovabilitatea de 71,08% plasează Suceava pe locul 14-15 la nivel național. El a spus: „Este un loc OK. Media pe țară a fost undeva la 69%. Ceea ce ne-a bucurat e că după contestații, numărul candidaților cu media 10 a crescut de la 2 la 7. Au fost trei de 10 la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, doi la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava și cîte unul la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni și la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți”. Ciprian Anton a glumit spunînd: „Poate că dacă lucrările contestate la Bac erau corectate încă o dată apăreau și mai mulți decariști”.