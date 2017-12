La 30 noiembrie, în județul Suceava, rata șomajului era de 5,08%, fiind cu 1,08% peste media națională. Potrivit statisticilor, în evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă figurau 11.792 de șomeri, dintre care 8.450 neindemnizați. La sfîrșitul lunii noiembrie, în România erau înregistrați 349.730 de șomeri.

