Nu e altceva decat un ghiveci de legume, insa francezii stiu sa isi marketeze produsele, nu-i asa? Ratatouille e o reteta simpla, facuta la cuptor, cu doar cateva ingrediente. E o mancare colorata, pe care cei mai multi au remarcat-o in filmul animat cu acelasi nume. Atat succesul desenului animat, cat si rezonanta numelui au facut din acest fel de mancare “de tara” un adevarat “dish” international.

Chiar daca poate avea un aspect elegant, acest fel de mancare se prepara simplu si nu necesita mari abilitati culinare. Prin urmare, nu isi fie teama ca vei da gres. Aceasta reteta de mancare rapida va fi usor de preparat si de un avansat, dar si de un incepator in ale bucatariei.

Vezi mai jos reteta video si modul de preparare

Cum pregatim Ratatouille la cuptor

Pentru aceasta reteta ai nevoie de un sos special pe baza de rosii, ardei, ceapa si usturoi, la care poti adauga foi de dafin si busuioc.

In rest, vei mai avea nevoie de legume precum vinete, zucchini, dovlecei si rosii pe care sa le tai felii si sa le aliniezi in cercuri, intr-o tava de cuptor in care ai pus in prealabil sosul. Stropesti totul cu un amestec de ulei, usturoi, sare si piper si dai la cuptor pentru cca 35-45 de minute.

Nu exista o reteta exacta pentru acest fel de mancare. Unele retete contin si felii de ceapa sau mai multe condimente si mirodenii. Important de stiu e ca, la fel ca in cazul ghiveciului romanesc, se folosesc legume variate, pentru a se obtine o mancare de post gustoasa.

Spre deosebire de ghiveciul nostru, insa, Ratatouille se pregateste la cuptor si foloseste doar legume care se pot felia. In plus, eleganta frantuzeasca se mentine si in acest ghiveci de la tara, prin modul in care ingredientele sunt asezate atat in tava, cat si in farfurie.

Ratatouille e o reteta pe care o poti pregati atat in zilele de post, dar si in meniul obisnuit al saptamanii. Poti transforma usor reteta intr-un meniu de dulce, adaugand cascaval peste legume sau consumand acest fel de mancare alaturi de medalion de vitel sau porc la gratar.