Conferința internaționlă Rațiu Dialogues on Democracy revine la Cluj- Napoca și Turda luni, 13 septembrie, respectiv marți, 14 septembrie 2021. Evenimentul include prelegeri și dezbateri publice pe tema democrației în regiune, reunind profesioniști din mediul academic și guvernamental și oferind publicului ocazia de a interacționa cu experți reputați în domeniul democrației și al identității europene.

Agenda evenimentului include discuții pe teme precum: jurnalism și media în Europa Centrală, autoritarianism și populism, respectiv corupție și domnia legii. Printre invitați se numără:

Prof. Richard Higgott, Brussels School of Governance Prof. Christopher Coker, London School of Economics Prof. Janne Haaland Matlary, University of Oslo

Prof. Michael Burleigh, London School of Economics Dr. Ivan Vejvoda, Institute for Human Sciences, Vienna Dr. Eric Weaver, University of Debrecen

Dr. Spyros Economides, London School of Economics Alison Smale, Fellow, Institute for Human Sciences, Vienna John Lloyd, Financial Times

Lista completă a vorbitorilor va fi disponibilă în perioada următoare.

Eveniment organizat annual, Rațiu Dialogues on Democracy oferă o platformă pentru discuții privind evoluția democrației în regiune. Conferința aduce împreună profesioniști interesați de provocările la adresa democrației în România și în Balcani. Printre alții, la edițiile anterioare au participat: Prof. Michael Cox, Director fondator LSE IDEAS, Prof. Michael Clarke, Fellow King’s College London, Lord David Owen, fost ministru britanic (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs).

Rațiu Dialogues on Democracy este organizat de Rațiu Forum și LSE IDEAS, think tank de politică externă afiliat London School of Economics and Political Science. Planificată ca eveniment offline, conferința va putea fi adaptată în format online, dacă evoluția pandemiei o va impune.

Nicolae Rațiu, Președintele Ratiu Family Charitable Foundation: “Ne face plăcere să reluăm seria de conferințe publice de la Turda și Cluj-Napoca. Anul trecut am organizat evenimenul online, astfel că ne bucurăm să aducem iar laolaltă în Transilvania vorbitori reputați, factori cointeresați din mediul academic, decidenți politici și jurnaliști, pentru o serie nouă de discuții extrem de interesante pe tema democrației în regiune.”

Prof. Christopher Coker, Director LSE IDEAS:“Ne bucurăm să revenim la Cluj-Napoca cu ocazia Rațiu Dialogues on Democracy. Eveniment-cheie din calendarul LSE IDEAS, această conferință contribuie la discuțiile de la nivel trans-european pe tema consolidării democrației liberale în regiune. Parteneriatul nostru cu Rațiu Forum se dezvoltă în continuare și ne face plăcere să lucrăm îndeaproape cu universități și organizații din România”.

Conferința va avea loc în limba engleză în diferite locații din Cluj-Napoca, iar accesul va fi permis pe bază de bilet. Informații suplimentare și bilete, aici. Solicitări de interviuri: office@ratiuforum.com

Raț iu Forum este o inițiativă comună a Rațiu Family Charitable Foundation, Rațiu Democracy Centre și a LSE IDEAS. Zonele de interes ale Rațiu Forum sunt România și Balcanii.

LSE IDEAS este un think tank de politică externă al London School of Economics and Political Sciences, cotat în 2020 ca think tankul numărul 1 în lume afiliat unei universități.

The Central and South-East Europe Programme (CSEEP) este un program găzduit de LSE IDEAS, un hub academic ce promovează dialogul și cooperarea în domeniul studiilor privind Europa Centrală și de Sud-Est. Programul este implementat în parteneriat cu Rațiu Forum, Universitatea Babeş-Bolyai și Jagiellonian University din Cracovia.