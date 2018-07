Pentru remedierea avariei produse la Magistrala de gaz Suceava-Rădăuți, în prezent echipele Delgaz Grid lucrează la devierea râului Suceava, pentru a putea interveni la conducta de gaz care subtraversează râul, conductă care a fost afectată în urma inundațiilor de zilele trecute, informează Prefectura Suceava. Alimentarea cu gaz a consumatorilor casnici și a instituțiilor publice din Rădăuți a fost preluată de către un operator privat, chiar de la data producerii fisurii în conductă. Pentru podul de la Milișăuți, de pe DN 2H, a fost întocmită documentația de constatare a avariei și înaintată către DRDP Iași, urmând ca lucrările să fie demarate de aceasta în regim de urgență.

Fisura în digul de protecţie al Stației de captare a apei de la Berchișești a fost remediată de ACET și S.C. “Calcarul Pojorâta”

Sâmbătă, 30 iunie, cu sprijinul Delgaz s-a reluat alimentarea cu apă, prin stațiile I, II ale ACET-ului, de la Baia, astfel că în municipiul Fălticeni furnizarea apei potabile nu a fost întreruptă.

La Stația de captare a apei de la Berchișești, unde s-a produs o ruptură în digul de protecţie, s-a intervenit cu sprijinul echipelor de la ACET și al Societății de Construcții “Calcarul Pojorâta”. Aceasta din urmă a adus în zonă 10 mașini cu arocament, astfel că fisura din digul de protecție a fost reabilitată până la înălțimea digului.

Prefecta mulțumește tuturor celor care au intervenit în cele două zile de potop

Suceava s-a aflat, timp de 2 zile, sub avertizare cod portocaliu de precipitații și hidrologic, timp în care au fost mobilizate, în zonele afectate de inundații, toate efectivele umane de la instituțiile din subordinea Ministerului de Interne și de la celelalte structuri, care au intervenit exemplar la fața locului. “Vreau să mulțumesc pompierilor, polițiștilor, jandarmilor, și celorlalte structuri –SGA, Delgaz, ACET, Trans Gaz – care au intervenit în cele două zile”, a spus prefectul Mirela Adomnicăi.