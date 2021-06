La primele ore ale dimineții de 4 iunie 1940, în timp ce blindatele germane avansau aflându-se la numai cinci kilometri de port, a fost abandonată Operațiunea Dynamo – evacuarea trupelor aliate prinse în cursă la Dunquerque.

Pe capul de pod care se micșora din ce în ce mai mult, au fost lăsate elemente din ariergardă, câteva mii de soldați din Armata I franceză, care continuau să apere perimetrul. În schimb, pe parcursul a nouă zile pline de primejdii, ajunseseră dincolo de Canalul Mânecii, în siguranță, în Marea Britanie, aproape 340.000 de soldați britanici și francezi.

În data de 28 mai, când a debutat Operațiunea Dynamo, situația Forței Expediționare engleze păruse disperată, flancul stâng rămânând brusc expus, ca urmare a capitulării armatei belgiene. Winston Churchill, prim-ministru al Marii Britanii de mai puțin de trei săptămâni, se îndoise că puteau să fie salvați mai mult de 50.000 de soldați.

Însă, în final, eforturile de salvare au înregistrat un succes care a depășit orice așteptare – grație norocului, erorilor germanilor și extraordinarei performanțe a Marinei Militare Regale și a Forțelor Aeriene Regale, care au condus și au asigurat protecția operațiunii.

Pentru publicul britanic, care – fapt lesne de înțeles – a avut un sentiment de ușurare după salvarea armatei sale, acest succes obținut în ultimul moment a devenit „miracolul de la Dunquerque”, aproape un triumf în toată puterea cuvântului, un mijloc de disimulare a proporțiilor înfrângerii suferite de Aliați în fața atotputernicului Wehrmacht.

Mai târziu, în cursul aceleiași zile, într-un discurs ținut în Camera Comunelor, Churchill a ales următoarele cuvinte pentru a descrie ceea ce se petrecuse de cealaltă parte a Canalului Mânecii: „Trebuie să fim foarte atenți”, le-a spus el membrilor Parlamentului, „să nu conferim acestei salvări atributele unei victorii. Războaiele nu se câștigă prin evacuări”.

Însă, în ciuda prudenței sale, Churchill a dat glas sfidării cu unul dintre cele mai însuflețitoare discursuri din istorie, care a cuprins și următoarele rânduri: „Nu ne vom înclina și nu ne vom lăsa înfrânți. Vom merge până la capăt. Vom lupta în Franța, vom lupta pe mări și pe oceane, vom lupta cu o încredere crescândă și o forță tot mai mare în aer, ne vom apăra insula, indiferent cât ne-ar putea costa. Vom lupta pe plaje, vom lupta în locurile de debarcare, vom lupta pe câmpuri și pe străzi, vom lupta pe dealuri; nu ne vom preda niciodată”.

Tot la 4 iunie:

1783: Michel și Jacques-Etienne Montgolfier lansează primul balon cu aer cald, fără echipaj uman, în apropiere de Lyon.

1798: Moare seducătorul italian Giovanni Casanova.

1831: Belgienii îl aleg rege pe Leopold de Saxa-Coburg, unchiul reginei Victoria.

1941: Fostul kaiser Wilhelm al II-lea moare în exil în Olanda.

Geo Alupoae, critic de teatru.