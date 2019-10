In urma interzicerii Huawei in America si in conditiile in care Trump continua sa duca la extreme razboiul economic si tehnologic dintre SUA si China, situatia devine din ce in ce mai tensionata la nivel global. Insa cele mai noi implicatii, cele cu referire la reteaua 5G si implementarea acesteia la nivel mondial, par sa afecteze si Romania.

Prin diverse actiuni de lobby SUA incearca sa convinga Romania sa renunte la tehnologiile Huawei si sa interzica accesul companiei chineze la licitatia pentru reteaua 5G. Mai exact, se incearca blocarea companiei Huawei la participarea licitarii pentru implementarea infrastructurii de securitate 5G. Daca acest lucru se reuseste, Romania ar putea suferi o pierdere financiara de circa 2.4 miliarde de euro, conform surselor.

In urma intalnirii avute de Trump cu reprezentantul Romaniei, presedintele Klaus Iohanis, s-a semnat un memorandum referitor la tehnologia 5G. Exista speculatii ca acesta prevede interzicerea folosirii resurselor Huawei pentru implementarea retelei in Romania.

„Cu ocazia vizitei a fost semnat un memorandum de inţelegere intre cele doua guverne privind tehnologia 5G, avand in vedere importanţa securitaţii reţelelor de comunicaţii wireless de generaţia a V-a pentru asigurarea prosperitaţii, dar şi a securitaţii naţionale” a declarat Iohanis.

De asemenea, Trump a declarat ca Romania va analiza extrem de atent accesul Huawei la tehnologia 5G si va decide in cunostinta de cauza daca va acorda accesul companiei chineze la construirea infrastructurii critice pentru implementarea acestei tehnologii sau va elimina Huawei de pe lista de participanti la licitatie.

Poate bloca Romania Accesul Huawei la licitatia pentru 5G?

Romania este la momentul actual printre tarile pregatite sa scoata la licitatie licentele 5G. Insa in contextul razboiului comercial dintre SUA si China, luand in calcul relatiile diplomatice avute de Romania cu SUA, tara noastra ar putea bloca accesul Huawei la aceste licitatii.

Subiectul este unul extrem de delicat, iar presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu considera ca discutiile vor ajunge mai departe in CSAT. Daca se demonstreaza ca acuzatiile americanilor sunt reale, anume faptul ca Huawei se ocupa de spionaj prin intermediul dispozitivelor companiei, Romania ar putea bloca fara nicio ezitare accesul la licitatia pentru reteaua 5G.

La momentul actual se asteapta totusi clarificari pe marginea subiectului, atat din partea autoritatilor competente cat si din partea Guvernului. In cadrul in care Huawei va fi interzis in licitatia pentru licentele 5G, Romania ar putea face un pas extrem de important in relatiile cu SUA, in consolidarea acestora. Insa in acelasi timp trebuie indicate si solutiile pentru a evita pierderile financiare la care se supune tara noastra.