În etapa a II-a a grupei centru-nord a Diviziei Naționale de rugby, CSM Suceava a reușit o victorie de moral pe terenul celor de la CSM Sibiu. Cu un grup unit și competitiv, sucevenii, pregătiți de antrenorul Marius Colțuneac au făcut un joc bun și au arătat că au potențial.

După acest succes, dătător de speranțe, CSM Suceava va juca duminică, 30 septembrie pe teren propriu, pe stadionul ”Unirea” cu liderul la zi, Știința Petroșani.

”În acest debut de sezon competițional s-a simțit faptul că nu avem încă relațiile de joc bine puse la punct. Am făcut multe greșeli și am fi putut câștiga mai clar, dar oricum este un punct bun de pornire.

Acasă întotdeauna am jucat bine cu cei din Petroșani și sper să o facem și de această dată. Așteptăm publicul iubitor de rugby la stadion și vreau să le oferim un spectacol sportiv adevărat” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Marius Colțuneac.

”Sunt mulțumit de colaborarea cu cei de la rugby și sunt convins că echipa va progresa. Sper să avem baftă la jocul cu cei din Petroșani, pentru că acasă la noi am câștigat duelurile cu hunedorenii.

Le mulțumim celor care ne ajută Primăria, Consiliul Local și tuturor celorlalți și sperăm să ne susțină și anul viitor” a afirmat unul dintre conducătorii CSM Suceava, Valerică Gherasim.