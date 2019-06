Astăzi dimineaţă a fost razie în bazarul din Lunca Sucevei. La acţiune au participat angajaţi ai ANAF, poliţişti şi jandarmi. Numai că cei de la ANAF nu au prea avut ce controla, pentru că majoritatea chioşcurilor erau închise, semn că bazariştii au primit informaţii că va fi razie.

