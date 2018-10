Pe 29 septembrie, polițiștii au depistat o infracțiune în flagrant și au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 290 de lei, într-o acțiune pentru asigurarea unui climat de ordine publică și siguranță rutieră în zona cluburilor, barurilor și discotecilor din Siret. Toate amenzile au fost date la regimul circulației rutiere. Polițiștii au controlat 6 localuri publice și 41 de autovehicule și au legitimat 63 de persoane. De asemenea, 10 șoferi au fost verificați cu aparatul etilotest.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating