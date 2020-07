Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în baza planului de acțiune BLOCADA care se desfășoară până la data de 03.08.2020 au acționat pe raza localității Cumpărătura și în zonele cu risc criminogen ridicat pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, în special a actelor de comerț ilicit și faptelor de natură economică, cât și pentru pentru menținerea ordinii și liniștii publice.

În cadrul acțiunii a fost identificat un bărbat de 64 de ani, din mun. Fălticeni, oferea spre comercializare în Târgul auto Cumpărătura, produse de îmbrăcăminte (27 bucăți, tricouri, pantaloni, treninguri etc.) inscripționate cu brad-ul unei mărci renumite, fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse în valoare de 5.100 lei.

De asemenea, a fost identificată o femeie de 45 ani, din mun. Suceava oferea spre comercializare în Târgul auto Cumpărătura, produse de îmbrăcăminte (26 bucăți, tricouri, pantaloni, treninguri, hanorace etc.) inscripționate cu mărci înregistrate fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse în valoare de 7.450 lei.

Persoanele au fost depistate în flagrant în timp ce ofereau spre comercializare produsele, cercetările au fost efectuate la fața locului și s-a procedat la ridicarea bunurilor (53 bucăți în valoare totală de 12.550 lei) în vederea examinării și expertizării, în toate cauzele fiind întocmite dosare penale, în care urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,, punere în circulaţie de produse purtând o marcă înregistrată sau identică’’.

