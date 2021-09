În ziua de 26 septembrie între orele 18.00 – 22.00, poliţişti din cadrul Serviciului de Ordine Publică şi ai Poliţiei Municipiului Suceava împreună cu lucrători din cadrul I.J.J. Suceava, au acţionat pe raza municipiului Suceava, a comunelor Şcheia şi Todireşti, pentru prevenirea infecțiilor cu noul Coronavirus SARS COV 2, ocazie cu care au fost verificate 20 societăţi comerciale şi legitimate 131 persoane.

În cadrul acţiunii poliţiştii au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale la Legea 55/2020 în valoare de 3.000 lei.