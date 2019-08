Polițiștii suceveni au organizat o acțiune de amploare în cartierele Burdujeni și Ițcani, din Suceava, pentru creșterea siguranței publice. Poliția Suceava a transmis că siguranţa stradală este o prioritate pentru poliţişti, având în vedere că din analizele efectuate a rezultat şi faptul că una dintre cele mai mari îngrijorări ale comunităţii este legată de siguranţa în spaţiul public. „În plus, pe perioada de vacanță tinerii sunt expuși unor riscuri suplimentare, astfel încât se impune luarea unor măsuri preventive sporite. Având în vedere aceste considerente dar şi faptul că în zona cartierului Burdujeni funcţionează principala gară din oraș, mai multe unități de cazare, depozite şi alte unităţi economice, poliţiştii au iniţiat un demers de securizare a acestui cartier prin organizarea de acţiuni cu efective sporite”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Suceava.

În acest sens, în noaptea sâmbătă spre duminică, între orele 19:00 și 3:00, Poliția Municipiului Suceava, în cooperare cu Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava a realizat o acţiune pe raza carierelor Burdujeni și Ițcani, pe linia prevenirii şi combaterii infracționalității stradale, a actelor cu violenţă, precum și a faptelor de cerșetorie, vagabondaj, consum de băuturi alcoolice sau substanțe interzise în locuri publice, furt și tâlhărie. De asemenea, în cadrul acțiunii s-a urmărit creșterea gradului de siguranță în zona și incinta sălilor de jocuri dar și a unităților de alimentație publică.

La acțiunea au participat 23 de poliţişti din cadrul Poliției municipiului Suceava și Secției de Poliție Burdujeni, precum și opt jandarmi și patru polițiști locali.

În cadrul acţiunii au fost legitimate 129 de persoane şi au fost controlate circa 100 de vehicule, fiind testati cu aparatul etilotest 88 de șoferi. În urma controalelor au fost reținute trei certificate de înmatriculare și un permis de conducere. De asemenea, au fost verificate 25 de obiective, unităţi economice, săli de jocuri, etc. În cadrul acţiunii au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenţionale, în valoare de 6600 lei.

„Urmare a prezenței active în teren nu au fost înregistrate infracțiuni contra patrimoniului sau persoanei și nu au fost sesizate acte de tulburare o rdinii și liniștii publice.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță publică și prevenirea și descurajarea actelor delictuale”, a transmis Poliția Suceava.

