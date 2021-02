În ziua de 18 februarie, între orele 07.00-14.00, Poliţia municipiului Vatra Dornei a organizat şi executat o razie, angrenând efective din cadrul subunităţii, a Secţiei nr. 15 de Poliţie Rurală Vatra Dornei și a posturilor de poliţie comunale arondate, 3 ingineri silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava și 4 pădurari din cadrul OS Dorna Candrenilor.

Razia a avut ca scop combaterea contrabandei cu produse accizabile în zona pieței și a bazarului; prevenirea și combaterea delictelor silvice, asigurarea unui climat de siguranță rutieră corespunzător.

În cadrul raziei au fost constatate 3 infracțiuni de „contrabandă” și au fost aplicate 66 de sancţiuni contravențiuonale în valoare de 20.725 lei.

Au fost legitimate 276 de persoane și au fost controlate 136 de autovehicule.

Totodată, au fost efectuate verificări la 32 de societăți comerciale fiind confiscate bunuri în valoare de cca. 45.500 lei.

În cadrul raziei au fost identificați 3 autori de infracțiuni și au fost reținute 3 permise de conducere, 3 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating