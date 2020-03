Poliția municipiului Fălticeni a organizat o acțiune de amploare, în sistem integrat, pe raza de competență pe linia asigurării unui climat de ordine publică și siguranță rutieră.

În cadrul acțiunii au fost aplicate 106 sancțiuni contravenționale, în valoare de 90.100 lei, dintre care 87 la O.U.G. nr.195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice, 17 la Legea nr.12/1990 republicată și 2 la alte acte normative.

De asemenea, a fost constatată în flagrant o infracțiune și au fost confiscate bunuri în valoare de 650 lei, constând în articole textile.

Totodată, au fost reținute 4 permise de conducere, dintre care 3 pentru viteză și 1 pentru depășirea neregulamentară și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare.

La 05.03.2020, în jurul orei 11.15, un echipaj de poliție a depistat o femeie de 50 de ani din municipiul Fălticeni în timp ce oferea spre vânzare pe B-dul 2 Grăniceri din localitate, 150 de pachete cu țigări de proveniență extracomunitară. Țigările în valoare de 2.025 lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „contrabandă”, ce va fi soluționat procedural.