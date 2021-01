Sâmbătă, 23 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat şi executat o acţiune pe raza pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Au fost verificate 9 unități economice și mai multe zone comerciale fiind constatate 5 infracțiuni (4 la art. 102 alin. 1 lit.b din Lg. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și 1 la art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 privind codul vamal).

Au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor bunuri în valoare totală de 17.110 lei reprezentând 101 bucăți produse textile (articole de îmbrăcăminte purtând inscripționate diferite mărci) și țigarete de provenință extracomunitară.

Acțiunile au fost concentrate pe raza localității Cumpărătura și în municipiul Suceava.

Un bărbat de 42 ani din Suceava, oferea spre comercializare în târgul auto din Cumpărătura, produse de îmbrăcăminte respectiv căciuli, inscripționate cu mărci de prestigiu fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauză au fost ridicate mai multe produse, în valoare de 1.200 lei.

O femeie de 50 ani din mun. Fălticeni, oferea spre comercializare în Complexul Comercial Bazar din mun. Suceava, jud. Suceava, produse de îmbrăcăminte inscripționate cu mărci înregistrate fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse, în valoare de 2.800 lei.

O femeie de 34 ani din mun. Suceava, oferea spre comercializare în Complexul Comercial Bazar din mun. Suceava, produse de îmbrăcăminte inscripționate cu mărci de renume fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse în valoare de 1.550 lei.

Un bărbat de 34 ani din mun. Suceava, oferea spre comercializare în Complexul Comercial Bazar din mun. Suceava, produse de îmbrăcăminte inscripționate cu mărci de prestigiu fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse, în valoare de 11.560 lei.

Persoanele au fost depistate în flagrant în timp ce ofereau spre comercializare produsele, cercetările au fost efectuate la fața locului și s-a procedat la ridicarea bunurilor în vederea examinării criminalistice, în cauză fiind întocmite dosare penale în care urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „punerea în circulaţie de produse purtând o marcă înregistrată sau identică” și „contrabandă”.