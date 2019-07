Ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, l-a rugat pe constructorul șoselei de centură a Sucevei să facă tot posibilul pentru a recupera întârzierile cauzate de vremea nefavorabilă. Razvan Cuc a inspectat în această dimineață lucrările pe centura Sucevei, declarându-se mulțumit de calitatea acestora. Ministrul Răzvan Cuc a inspectat în special lucrările care se realizează la nodul rutier 1, aflat la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. El s-a declarat mulțumit de ceea ce s-a construit până în momentul de față. Mai mult, Răzvan Cuc a subliniat faptul că firmele de construcție din România sunt foarte serioase și lucrează bine la investițiile în infrastructură. „Indiferent de cine câștigă licitațiile tot la constructorii români ajung lucrările”, a spus ministrul transporturilor. El s-a declarat convins că șoseaua de centură a Sucevei va fi finalizată în termen, având în vedere seriozitatea constructorului care realizează lucrările. Construcția șoselei de centură a Sucevei ar trebui să fie finalizată până la mijlocul lunii septembrie 2019.



De precizat că la vizita pe centura Sucevei, ministrul Răzvan Cuc a fost însoțit de prefectul județului, Mirela Adomnicăi, senatorul Virginel Iordache, deputații Eugen Bejinariu și Alexandru Băișanu, precum și de directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga și de directorul DRDP Iași, Ovidiu Laicu, precum și managerul de proiect din partea Autotehnorom, Vasile Strâmbeanu.



Acesta din urmă a anunțat, într-o conferință de presă susținută joi, că din cauza condițiilor meteo nefavorabile, la șoseaua de centură a Sucevei, stadiul fizic al lucrărilor rămase de executat este de 40%, fiindcă s-au înregistrat întârzieri față de graficul inițial. „La acest obiectiv s-au realizat lucrări la parcarea de la intrare dinspre Fălticeni. Aici s-au finalizat lucrările la terasamente, iar dintre lucrările la structura rutieră s-au finalizat stratul de balast stabilizat și stratul de mixtură asfaltică. De asemenea, este în construcție breteaua de ieșire din parcare. Apoi, la nodul rutier numărul unu, în suprafață de 4.000 de mp au fost finalizate lucrările de terasamente. Apreciem că azi vor finalizate lucrările pe toți cei 4000 de mp ai nodului rutier, cu cele trei bretele: breteaua de ieșire spre București, cea de intrare dinspre Suceava și breteaua de intrare pe variantă dinspre Fălticeni. Am dori, dacă vremea ține cu noi, ca până la acest sfârșit de săptămână pe acest nod rutier să așternem, pe întreaga suprafață, stratul de bază de mixtură asfaltică. În același timp au fost finalizate și lucrările de consolidări la zidul de sprijin de la primul kilometri și practic mâine se toarnă ultimul tronson al elevației de la zidul de sprijin de 250 de metri. Nu în ultimul rând, și lucrările de foraje pe care le executăm la rampele podurilor sunt terminate în procent de 60%”, a declarat Vasile Strîmbeanu.

El a mai spus că se vor lua măsuri de accelerare a lucrărilor, iar ținta o reprezintă respectarea termenului asumat pentru terminarea proiectului, respectiv data de 17 septembrie 2019.