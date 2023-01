După cearta consumată în Exil cu Jorge (40 de ani), Răzvan Danciu a pierdut, se pare, simpatia publicului. Săptămâna trecută cei care urmăresc show-ul la tv l-au votat pe student să părăsească reality-show-ul al cărui premiu este de 100.000 de euro. Click! a stat de vorbă cu Răzvan despre toate cele petrecute la „Survivor”.

Click: Ce te-a învăţat experienţa „Survivor”?

Răzvan Danciu: „Survivor” m-a învăţat foarte multe lucruri, în special perioada petrecută în „Exil”. M-a învăţat să nu mai fiu atât de naiv, m-a învăţat ce înseamnă să fii un om de echipă, şi nu în ultimul rând m-a învăţat că trebuie mereu să îţi susţii punctul de vedere şi să te aperi, desigur fără a jigni pe alţii.

Crezi că dacă ai putea relua totul ai repeta greşeala din „Exil” când l-ai atacat pe Jorge?

Nu consider că a fost o greşeală. În primul rând, nu consider că l-am atacat, ci pur şi simplu am relatat ceea ce credeam eu, anume că victoria Războinicilor a demoralizat echipa Faimoşilor. Nu cred că asta înseamnă să „înţepi”.

Dar ce nu ţi-a plăcut din ce ai trăit în junglă?

Faptul că nu am putut comunica deloc cu părinţii mei.

