Provocările oferite de Insula Iubirii au reprezentat un real test de cuplu pentru foștii concurenți Cati și Răzvan, care au mers în Thailanda pentru a-și pune la încercare relația. Cum pe parcursul emisiunii lucrurile nu au mers întocmai bine pentru cei doi parteneri, testul culminând cu despărțirea acestora la final, după ce emisiunea a fost difuzată, Răzvan a ținut să-și ceară iertare în mod voalat de la cea ce i-a suportat toate defectele, așa cum el însuși explică în mesajul adresat lui Cati, potrivit click.ro.

„Îți las aceste cuvinte, draga mea! Știu că ne-am iubit mult și mai știu că am fost un nenorocit față de tine și ai stat lângă mine când mi-a fost greu, rău sau te înșelam, știu că ai picat în ispită cu un sărut și nu îți port dușmănie, poate meritam mai mult la câte mi-ai suportat în 2 ani! Am învățat din relația cu tine să ofer unei femei atenție, calmitate, romantism și respect atunci când este nevoie! Îți mulțumesc pentru toate clipele frumoase petrecute între noi în 2 ani și am să le uit pe cele urâte! Îți mulțumesc pentru lecția învățată! O lecție de viață foarte bună. Învățați și voi ceva din greșelile altora”, a scris Răzvan în mediul online, semn că fosta lui iubită nu-i mai răspune la mesajele private, având în vedere că a ales să publice textul pe pagina sa, acolo unde toți urmăritorii săi îl pot citi, potrivit sursei citate.

