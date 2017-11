Relația dintre Răzvan și Lidia urmează să treacă la un alt nivel. Cei doi au discutat deja despre căsătorie, iar primul pas va fi ”botezul” religios al prezentatorului, potrivit click.ro.

“La noi va fi mai întâi botezul și abia apoi nunta. Nu, nu vă gândiți la botezul copilului, va fi botezul meu și apoi nunta”, a declarat Răzvan Simion pentru revista Unica, conform sursei citate.

