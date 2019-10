Rugby Club Gura Humorului a suferit al doilea eşec consecutiv în Divizia Naţională de Seniori (DNS), cedând în deplasare, în compania CSU Arad, scor 15-5 pentru gazde.

Evoluţia scorului arată că rugbiştii din Gura Humorului au făcut un meci bun şi au avut şanse reale la victorie. La pauză a fost 5-3 pentru Gura Humorului, avantajul fiind adus de eseul înscris de Michiduţă. În partea a doua, gazdele, ceva mai proaspete fizic, au întors rezultatul, 15-5 scor final.

Ştefăniţă Rusu, manager şi jucător al echipei, care a evoluat în linia a II-a, alături de fratele său, Bogdan Rusu, a declarat că echipa a jucat în general bine, subliniind că două eseuri care ar fi putut face diferenţa pentru homoreni au fost ratate la limita butului.

Până la urmă a contat faptul că nu am putut deplasa la Arad chiar cel mai bun lot de jucători, din cauza unor probleme personale sau a unor accidentări din prima etapă, când am jucat la Griviţa. Am aliniat nouă jucători sub 23 de ani, din care doi abia au împlinit 18 ani. Meciul a fost bun, în prima repriză am dominat noi, în a doua ei au fost peste noi şi, cu un plus fizic şi de lot, au reuşit să câştige”, a declarat Rusu.

Humorenii au jucat acest meci în memoria lui Horia Ungur, mentor al programului „Te Aud România”, foarte apropiat de rugbiştii de la Gura Humorului, dispărut prematur, la 42 de ani.

Rugby Club Gura Humorului a ţinut să ducă mulţumiri pentru asigurarea deplasării de la Arad, în condiţii foarte bune, primarului din Cornu Luncii, Gheorghe Fron.

Echipa se bazează pe doi sponsori principali, DHL Expres România şi BCR, şi pe sprijinul Primăriei Gura Humorului. Pe lângă partenerii de anul trecut, echipa are şi sponsori noi: AC Mobile SRL – prin Alin Creţu, Eurocert Bucovina SRL – Dan Rusu si Albini Prassa (Tissot) – Ion Schiau, Hotel Aldi – Dani Rîpan, respectiv Stel Mob – Stelică Simeria, ambele firme din Gura Humorului.

Duminica viitoare, în etapa a III-a a DNS, va avea loc derbiul local, Rugby Club Gura Humorului – CSM Bucovina Suceava.