RE/MAX România, parte a liderului mondial în real-estate şi franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment, a înregistrat anul trecut comisioane în valoare de peste 5,5 milioane de euro, în creștere cu aproximativ 20% față de anul precedent. Totodată, compania a intermediat peste 5.000de tranzacții imobiliare, care au însumat peste 200 milioane de euro. Pentru anul curent, RE/MAX România își propune o creștere de circa 30% atât anumărului de tranzacții, cât și a comisioanelor înregistrate.

„Anul 2020 a fost unul cu multe provocări în imobiliare, dar am văzut și multe oportunități. La fel ca toată lumea, și noi am resimțit efectele pandemiei, însă am căutat oportunitatea. Astfel, ne-am reorganizat activitatea, orientându-ne mai mult spre online, și am investit mai mult în digitalizare, educație și customer experience, segmente pe care dorim să le dezvoltăm și în anul curent.Privind retrospectiv, putem afirma că nevoia de adaptare la schimbare ne-a impulsionat să evoluăm accelerat. Deși am pierdut 10% față de estimările inițiale, am reușit să obținem o creștere de peste 30% lacei mai importanți indicatori, iar pentru 2021 estimăm creșteri la același nivel procentual” a declarat Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România.

Potrivit datelor centralizate de companie, circa 85% din totalul tranzacțiilor realizate de birourile RE/MAX la nivel național au fost reprezentate de segmentul vânzări, care a cunoscut o creștere de peste 30% față de anul precedent, restul de 15% cumulând segmentul închirieri. Rețeaua locală RE/MAX a încheiat anul 2020 cu peste 50 de birouri francizate și peste 600 de membri.

Capitala, în topul orașelor cu cele mai multe tranzacții în 2020

Bucureștiul s-a menținut și în 2020 în topul orașelor cu cel mai mare număr de tranzacții înregistrate, fiind urmat în clasament de Cluj și Brașov. La fel ca anul precedent, cele mai multe intermedieri au fost pe segmentul rezidențial -într-un procent de 72%. Potrivit reprezentanților companiei, în 2020 s-a resimțit, totodată, și o tendință de creștere pe acest segment, în special pe locuințe cu suprafețe mari și/sau case. În continuare, cele mai multe tranzacții s-au înregistrat pe segmentele: terenuri – 13%, office – 4%, industrial – 5% și altele -6%

Tot în Capitală au fost intermediate și cele mai valoroase tranzacții ale birourilor RE/MAX în 2020 – un bloc de locuințe de 2,5 milioane de euro, un spațiu industrial/office de 1,8 milioane de euro, respectiv o vilă de 1,7 milioane de euro.

RE/MAX estimează o cifra de afaceri de 7 mil. Euro pentru 2021

Pentru anul curent, RE/MAX mizează pe o evoluție pozitivă a business-ului, respectiv o creștere de circa 30% pentru toți indicatorii importanți. Așadar, până la finele lui 2021, compania se așteaptă la un volum de peste 6.500 de tranzacții, care să cumuleze o valoare totală a comisioanelor de circa 7 milioane de euro, precum și la un minimum de 65 de birouri francizate și750 de agenți.

Despre RE/MAX

În România, RE/MAX este cea mai mare rețea de birouri imobiliare francizate, cu cel mai mare număr de agenți imobiliari, având, în prezent, peste 50 de francize și peste 600 de membri, recunoscut ca fiind cel mai puternic brand național în imobiliare. Planul de extindere la nivel național al RE/MAX România vizează, până în 2023, 110 birouri francizate și peste 1.000 de agenți imobiliari.

La nivel mondial, RE/MAX este lider în real-estate, fiind franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment. Compania, înființată în 1973 în Denver, are astăzi peste 128.000 de agenți afiliați, în 8.300 de birouri, aflate în cca. 110 de ţări din întreaga lume. În Europa, RE/MAX este prezent în 40 de țări, cu peste 2.000 birouri și 29.000 de agenți, continuând să se extindă. Pentru mai multe detalii accesați:www.remax.ro