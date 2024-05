Recent, în emisiunea „Follow Us”, Teo Trandafir și Ilinca Vandici au comentat felul în care Andreea Bostănică se afișează în mediul online. După ce fosta prezentatoare de la „Bravo, ai stil!” a susținut că nu o cunoaște pe supranumita „Regina Tik Tok-ului” și a început să o ironizeze, Andreea Bostănică a luat foc și i-a transmis un mesaj, notează click.ro.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au comentat felul în care Andreea Bostănică se afișează în mediul online în cadrul emisiunii lor „Follow Us”. Teo Trandafir a menționat că nu a mai auzit de tânără până la acel moment, lucru pe care l-a spus și fosta prezantoarea de la „Bravo ai stil!”. De asemenea, a adăugat că Andreea Bostănică, căreia i-a greșit numele inițial, nu este un exemplu pentru tânăra generație.

După comentariile prezentatorei emisiunii „Follow Us”, Andreea Bostănică a luat foc și i-a răspuns vedetei de la Kanal D, acuzând-o că a mințit atunci când a afirmat că nu o cunoaște: „Doamna Ilinca cred că s-a supărat că nu i-am deschis nici mesajul, doar că nu înțeleg… Poate vă amintiți de mine, doamna Ilinca. Ați fost la emisiune și ați spus că nu știți cum mă cheamă? Păi cum nu știți cum mă cheamă dacă ați spus că aș fi onorată să vin la emisiunea voastră acum câteva luni. Mi se pare foarte, foarte patetic. Dar… are și ea o vârstă. Poate are și probleme cu memoria. Iar la doamna Teo Trandafir, o iubesc, o respect enorm. Mi s-a părut că a zis asta… Bine, ea a zis doar lucruri frumoase despre mine, că n-are ce să spună rău, doar invidioasele, ca Ilinca, care s-a supărat pe mine că n-am fost la emisiune poate să zică ceva rău. Sau să spună că nu mă cunoaște, de fapt, mă cunoaște foarte bine. M-a avut și la follow. Îmi dădea și like-uri. Eu neavând-o la follow, ca să înțelegeți. Dar eu am lansat vreo patru piese la doamna Teo în emisiune, la Teo Show. M-a invitat de foarte multe ori. Mi s-a părut așa ciudat că a zis că nu mă cunoaște. Cred că așa era în script, cine știe”, a spus Andreea Bostănică, în cadrul unui live pe TikTok, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

