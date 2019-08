Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău divorțează, iar fosta solistă a dezvăluit cât de greu i-a fost în timpul căsniciei să țină pasul cu felul de a fi al soțului ei. Vedeta a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care a explicat cum a arătat perioada căsniciei dintre cei doi, însă la scurt timp după postarea făcută de ea pe Facebook, iată că a venit și timpul ca Gabi Bădălău să reacționeze, potrivit click.ro.

Gabi Bădălău a rămas dezamăgit de atitudinea soției sale care a publicat un mesaj referitor la starea conflictuală a căsniciei sale direct pe rețelele de socializare, iar el a simțit nevoia să se apere la rândul lui. Astfel că, Gabi Bădălău nu s-a mai ascuns și și-a spus și el părerea cu privire la atitudinea actualei sale soții printr-un mesaj pe Instagram. „Cel mai josnic este acel om care în momentul în care se supără pe tine neagă faptele tale bune, îți dezvăluie secretele, te vorbește de rău, uită tot ce ai făcut pentru el și te descrie altora într-un mod lipsit de bun simț”, a fost mesajul lui Gabi Bădălău, potrivit sursei citate.

