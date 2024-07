Scandalul dintre foștii iubiți Marina Almășan și Georgică Cornu a escaladat, pe rețelele de socializare. Cei doi își aduc acuzații grave, la despărțire. Marina și-a schimbat și yala de la ușă de frica fostului ei iubit, pe care vrea să pună avocații. Georgică Cornu a explicat, în exclusivitate pentru Click!, de ce a mers la apartamentul fostei iubite!

„Eu am mers la ea, la apartament, cred că vineri era, să-i duc șapte trandafiri. I-am pus pe prag că ea nu era acasă, era la un eveniment. Eu am cheile de la casă logic, am fost 13 ani iubiți! Nu-mi vine să cred la ce s-a ajuns! Nu-mi imaginam niciodată ca Marina mea să divulge tot ce a fost între noi la presă. Ei îi face rău acest scandal. Este ditamai femeia. Nu o ajută cu nimic mizeria asta! Eu încă o iubesc! Este adevărat, i-am trimis mesaje, și ei și părinților ei! Eu tot sper că ne vom împăca totuși până la urmă! Cum să aud că l-a contactat pe domnul avocat Cuculis, că a schimbat yala…?! E incredibil ce se întâmplă! Nu mă așteptam la așa ceva din partea ei! Nu mai este o tinerică! După cum se vede, ea nu poate sa țină un bărbat mai mult de 12-13 ani. Dar, la vârsta asta cu cine își mai reface ea viața?! Poate să mai găsească vreun tinerel, așa doar pentru o noapte …”, a declarat mâhnit Georgică Cornu, pentru Click!

Sursa foto: Facebook

