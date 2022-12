Monica Anghel se ia la întrecere cu manechinele de top! A ajuns la 60 de kilograme și vrea să mai slăbească încă trei, notează click.ro. Fanii, însă, au pus-o la colț pe artistă: „Atenție că dai în anorexie!”.

Monica Anghel nu se lasă, însă, deloc intimidată de comentariile răutăcioase! Prezentă, luni seară, pe podium, în prezentarea prietenie ei, designerul Cera Mihăilescu, solista a ținut să le răspundă fanilor, care au pus-o la colț că ar fi slăbit mult prea mult. „Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin pentru că ele au zece kilograme sub înălțimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puțin. Dar, dacă aș mai slăbi încă vreo trei kilograme ar fi perfect.”, a declarat Monica, pentru Click!.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/reactia-virulenta-a-monicai-anghel-dupa-ce-a-fost-2223887.html