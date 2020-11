Vestea că Vladimir Găitan a tras cortina defintiv, părăsind această lume la vârsta de 73 de ani, pe 10 noiembrie, a întristat toată branșa artistică din România. Reacțiile după moartea acestuia curg neîncetat, iar colegii de scenă îl plâng pe marele actor, notează click.ro.

Nicu Alifantis: „Drum lin către stele, Vladimir Găitan. Dumnezeu să te odihnească, dragă Duțu”

Anca Pandrea: „Una dintre actrițele care i-au fost prietene actorului Vladimir Găitan a fost Anca Pandrea (74 de ani), văduva lui Iurie Darie, cu care a jucat ani de zile în piese de teatru. „Am fost colegi de facultate și am intrat în aceeași an la Institutul de Teatru, în anul 1966, și am terminat în 1970. O știam pe Bobo, soția lui (Tunde Găitan, n.r.), am fost și la botezul băiatului lor, Alexandru, care am aflat că este plecat în Anglia. Ne-am revăzut ultima oară anul acesta, la dezvelirea pietrelor comemorative din fața Teatrului de Comedie, unde ne-am întâlnit și cu alte soții ale unor actori iubiți și cunoscuți, precum Dem Rădulescu, Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Amza Pellea şi Radu Beligan, pe Aleea Comediei din Centrul Vechi. Nu mă voi duce la înmormântare, din păcate. Îmi amintesc cu drag că am jucat împreună în „Măseaua de minte”, eram colegă cu el și Maria Ploae și George Mihăiță”, a declarat Anca Pandrea pentru Click!

