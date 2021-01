Actorul și politicianul Bogdan Stanoevici s-a stins din viață cu doar 10 zile înainte să împlinească vârsta de 63 de ani. Artiștii care au colaborat cu acesta, dar nu numai, îi deplâng moartea.

”Sunt șocată! Știam că este în spital dar am sperat că o să-și revină. Nu am cuvinte. Nenorocirea asta ne ia prietenii buni. Sunt groaznic de tristă, revoltată, mâhnită”, a declarat pentru Click! Monica Anghel. Și actorul Silviu Biriș este mâhnit. ”Dumnezeu să te ierte Bogdane, inima mea e frântă”, a scris pe Facebook, Silviu Biriș. ”Off, Doamne! Prietenul meu drag! Ce om bun si prieten am pierdut! Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!”, a scris și Marcel Pavel.

Bogdan Stanoevici a murit marți (12 ianuarie), la vârsta de 62 de ani. Era internat la Terapie Intensivă, la Institutul C C Iliescu din București. Inițial a fost depistat cu COVID-19 și internat la Spitalul Sf. Pantelimon, dar starea sănătății sale s-a agravat din cauza unei infecții nosocomiale căpătată în spital.

