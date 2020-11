Rebel Wilson (40 de ani) s-a transformat spectaculos după ce a slăbit considerabil. Actrița australiană a slăbit peste 20 de kilograme în mai puțin de un an, cu ajutorul unei diete sănătoase și a sportului. Rebel nu vrea să se oprească aici, dorindu-și să ajungă la greutatea ideală, potrivit click.ro.

Rebel Wilson a vorbit despre modul în care „Anul Sănătății”, așa cum a numit ea 2020, i-a schimbat viața în timp ce discuta marți cu Drew Barrymore în cadrul emisiunii sale. Actrița din Pitch Perfect a făcut furori când și-a dezvăluit noua siluetaă. Rebel a recunoscut că împlinirea a 40 de ani a inspirat-o să-și regândească obiceiurile de sănătate. „Drew, în ultimii ani le-am pus nume anilor, așa că am avut Anul Distracției, anul trecut am avut Anul Iubirii și anul acesta sunt cum ar fi în „Anul Sănătății”, deoarece am împlinit 40 de ani anul acesta în martie și nu m-am concentrat niciodată pe sănătatea mea, ceea ce probabil era evident. Călătoream prin toată lumea și mâncam o tonă de zahăr, cred că ăsta era viciul meu.”, a povestit Rebel Wilson, potrivit Daily Mail.

