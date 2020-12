PROFM lansează o nouă provocare pentru ascultători: RebeliON AIR! Pe 31 decembrie, fanii PROFM sunt rugați să-și strângă gașca în sufragerie și să petreacă în direct, pe radio, alături de Nico Creciunesc (NICO). De la 19:00 până la 22:00 are loc încălzirea pentru cel mai interactiv revelion din radio, alături de DJ-ii PROFM Virgil Batista și GreeG, iar de la de la ora 22:00 și până la ora 2:00 Nico face warm-up LIVE împreună cu toți rebelii care n-au nevoie de ținute glam sau localuri exclusiviste pentru a se distra.

„Suntem OPEN și pentru un revel atipic, home edition. Dj-ii PROFM sunt rebels with a cause: NE DISTRĂM ORICUM, ORICÂND, ORIUNDE! Nu trebuie să mergi la un party huge, aducem noi party-ul la tine acasă. De la 22:00 pana la 2:00, pe seturile mixate de Virgil & GreeG, cu muzica aia mișto și vibe-ul ăla up, Muzica dă tonul și oamenii dau energia! Dăm un mic reset la 2020 și ne pregătim de un an mai happy! Propun să uităm all the bad și să ne pregătim pentru all that’s good! Fii și tu parte dintr-un an mai bun, mai OPEN, cu PROFM OPEN RADIO! Open the New Year cu PROFM!”, spune NICO.

NICO și ascultătorii PROFM vor număra secundele până-n 2021 LIVE atât pe radio, cât și pe Instagram și Facebook, unde comunitatea de iubitori ai muzicii OPEN este așteptată să se distreze cât pentru un an întreg. Party-ul se prelungește apoi până pe 3 ianuarie, pentru ca românii să înceapă un nou an cu muzică de calitate, asigurată de către DJ-ii Virgul Batista, GreeG, Marc Rayen, Ruky DJ, DJ Dark, Mose N și DJ Liviu.