Primarul municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, a anunțat că vineri, 21 mai, s-a încheiat cu succes procedura de recepție finală a lucrărilor la noul Spital Municipal Fălticeni. El a spus că luni, 24 mai, va fi depusă documentația completă necesară în vederea obținerii autorizației de funcționare de la instituțiile abilitate, respectiv ISU, Ministerul Mediului și Direcția de Sănătate Publică. ”În speranța că aceste instituții vor analiza documentația noastră completă în regim de urgență, vom începe procedura de relocare a secțiilor medicale în noul Spital,astfel încât în luna iunie activitatea medicală să se desfășoare în noul Spital Municipal Fălticeni”, a menționat Coman.

