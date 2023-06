Joi, de la 12:30, publicul e invitat la ziua lui Dieter “Raphaël” Missiaen, protagonistul spectacolului „La mulți ani, Raphael!”, un spectacol poetic, plin de glume, umor absurd și vizual și multe interacțiuni cu publicul. Petrecerea începe la 12:30 în Parcul Tineretului și se reia la ora 19:30 în același loc.

La Centrul Cultural Habitus, de la ora 14:00, intrăm în Land of no return odată cu spectacolul-lectură al Marinei Davîdova, creatoare de teatru, jurnalist, dramaturg și producător.

Piesa este tradusă de Raluca Rădulescu, iar regia îi aparține lui Bogdan Sărătean. La discuția care urmează spectacolului, moderată de Bobi Pricop, participă și jurnalista Oana Dobre-Dimofte.

De la ora 17:00, tot la Centrul Cultural Habitus, publicul este așteptat pentru două experiențe de realitate virtuală. Primul, Wolfgang (Fundația Art Production, România), este un film de 12 minute după o idee de Gigi Căciuleanu, care este și autorul regiei și coregrafiei. Muzica îi aparține, desigur, lui Wolfgang Amadeus Mozart.

A doua experiență virtuală este Umum, spectacol de circ în 360° (Agit-Cirk, Finlanda): un nou mod de a juca și de a trăi un spectacol, nu este un proiect media sau de artă digitală, și nici nu este vorba de o transpunere a unei producții existente într-un nou format. Videoclipurile nu sunt editate, spectatorul va vedea reprezentația așa cum s-a întâmplat, acolo și atunci.

Spectacolul Paznicul sufletului de Botis Seva (Far From The Norm | Botis Seva – Marea Britanie) este un instantaneu brutal despre modul în care tinerii de azi înfruntă o lume care n-a fost gândită pentru ei. Având o încărcătură emoțională puternică, spectacolul de hip‑hop surprinde legătura haină dintre descoperirea de sine și auto-distrugere. La Fabrica de Cultură UniCredit, de la ora 16:00.

De la ora 19:00, în Piața Mică, stăm În balans. Nu noi, ci artistele de la Les Quat’fers en l’air (Franța) care vor sfida gravitația pentru deliciul publicului.

Tot de la ora 19:00, dar în sală, la Filarmonica de Stat, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad – Trupa Marionete prezintă Istoria muzicii pentru copii (și părinții lor), un spectacol distractiv și educativ pentru întreaga familie care își propune să poarte publicul într-o călătorie muzicală începând de la Mozart până la David Bowie sau Amy Winehouse.

Ultima cină vă așteaptă la Fabrica de Cultură UniCredit de la ora 20:00. Milo Rau & echipa NTGent (Belgia, Elveția) prezintă un spectacol în care realitatea se împletește cu ficțiunea sub ochii spectatorilor: o seară obișnuită cum se întâmplă în multe familii, cu diferența că este ultima. Cei care nu sunt la Sibiu pot urmări acest spectacol în Secțiunea Online, pentru 24 de ore, cu începere de la ora 20:00.

Atenție, se filmează! Sigur, în această epocă a telefoanelor SMART și cu așa bogăție vizuală revărsată pe străzile Sibiului în aceste zile, se filmează foarte mult. Doar că noi acum ne referim la spectacolul italianului Claudio Mutazzi (Italia): Din mișcările, acțiunile și comportamentele celor care trec sau care așteaptă pe cineva se nasc un număr infinit de povești – gaguri și improvizații care transformă acel loc nemișcat într-un mic teatru fără scaune sau cortine. În Piața Habermann, de la 20:30 și 23:15.

La Catedrala Evanghelică C.A. ”Sfânta Maria”, de la ora 21:00, TNRS prezintă INIMĂ DE TÂMPLAR: Povestea unui sas transilvănean, o poveste emoționantă cu muzică live – despre vise pierdute și regăsite – vă va face să râdeți și să plângeți și vă va transporta în alte vremuri!

De la ora 22:00, la Fabrica de Cultură UniCredit, vedem Mass, o altă producție marca TNRS, o elegie pentru cei mai singuri oameni de pe pământ și, nu în ultimul rând, o ocazie de a vedea patru actori extraordinari într-un spectacol sensibil și obsedant: Ofelia Popii, Mihaela Trofimov, Richard Bovnoczki, Marius Turdeanu.

Conferințe

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

ora 10:00 – Conferința de presă FITS

ora 11:00 – Octavian Saiu în dialog cu María Pagés și El Arbi El Harti

oa 14:00 – Octavian Saiu în dialog cu arhitectul Kengo Kuma și scriitoarea Mariko Hayashi

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”

ora 16:00 – Constantin Necula: Cum mai e cu putință Minunea de a Crede!