A venit vara, un anotimp in care ne place sa facem cat mai multe activitati in aer liber alaturi de familie si de prieteni. Imagineaza-ti vara perfecta: un gratar in propria curte, petreceri la piscina, vacante si tabere de vara. Exista intotdeauna o multi de activitati pe care le poti face in acest anotimp, insa din pacate in acest an lucrurile nu mai stau asa cum ne dorim noi.

Din cauza pandemiei de COVID-19 s-a schimbat mult rutina zilnica atat pentru parinti cat si pentru copii, mai ales ca s-au anulat multe vacante, multe petreceri, concerte si s-au inchis multe locatii unde iti petreceai timpul de obicei in vacanta.

Conform UNICEF, in aceasta perioada copiilor le este afectat sentimentul de securitate, organizare si previzibilitate. Izolarea la domiciliul si lipsa de interactiune cu alti copii ii poate face mai anxiosi. Pentru ca cei mici sa nu se simta atat de stresati de pe urma regulilor din pandemie, iata cateva sfaturi utile:

parintii pot crea un program de rutina zilnic cu diferite activitati interactive in familie

se pot organiza activitati le care le faceau si la gradinita incepand de la mase, ore de joaca sau pauze pentru gusturi si ora de somn

este recomandat un echilibru intre activitatile fizice si cele de invatare

permite copilului sa aleaga activitatile pe care doreste sa le faca, nu impune unele

mentine procesul de invatare permanent, chiar daca nu mai merg la scoala in aceasta perioada

Alternative de activitati in familie

Asadar, vara anului 2020 va arata diferit, insa daca stii cum sa improvizezi, vei putea sa te bucuri de vremea frumoasa de afara si de vacanta. Mai jos poti vedea cum poti sa te distrezi in aceasta vara chiar si din confortul casei tale.

Improvizeaza pisicina in curtea ta

Inotul este sinonim cu vara, dar protocoalele de distantare sociala pot insemna un acces limitat la piscinele publice in acest an. Daca locatiile din apropiere s-au inchis sau locuiesti departe de statiunile de la malul marii, atunci poti sa gasesti o solutie care sa te bucure pe tine si pe copii.

Poti improviza o pisicina in curtea ta cu conditia sa ai suficient spatiu in curte. Aceasta poate fi si una gonflabila, insa trebuie sa fie suficient de mare si de rezistenta. Poti sa iei de asemenea si o pisicina separata pentru copii. Astfel te poti bronza chiar de la tine de acasa fara sa te deplasezi la pisicina. Daca insa alegi sa mergi la mare, ai grija la restrictiile impuse si proteaza-te pe tine si pe familia ta.

Organizeaza propria vacanta

Daca plimbarile si calatoriile sunt o traditie de familie in fiecare an, nu trebuie sa amani nici aunul acesta. Poti face o tabara in curte unde poti pune un cort si sa petreceti noaptea acolo. Daca iti plac vacantele culinare, poti sa incerci noi retete din diferite parti ale lunii si sa te simti ca si cum ai fi fost deja in vacanta. Sa nu uitam de decoratiuni si de alte accesorii pe care le poti pune prin curte si prin casa pentru a te simti ca intr-o adevarata vacanta.

Daca ai un parc prin apropiere, poti merge la un picnic de exemplu sau la o drumetie. Propriul oras poate fi o adevarata sursa de interes si distractie. Poti face inainte o lista cu atractiile populare din zona pe care le poti vizita in aer liber.

Dar ce spui despre tururile virtuale? Site-urile muzeelor din toata lumea au inceput sa ofere acces publicului la un tur virtual pe timpul pandemiei de COVID-19. Poti face astfel o „calatorie” educationala cu familia la oricare dintre atractiile oferite pe internet.

Cand nu poti participa la o petrecere

Iti plac petrecerile de cocktail si reuniunile cu prietenii si familia? Poti face de exemplu o petrecere online pentru a pastra distanta sociala. Desigur ca nu se compara cu o intalnire fata in fata, insa cu siguranta te vei distra si te vei bucura de compania celor dragi. Puteti face impreuna diferite activitati si jocuri de la distanta, fie din casa sau din curte.

Daca insa vrei sa chemi prietenii la voi acasa pentru ca este ziua de nastere a copilului de exemplu, asigura-te de conditiile de igiena si de distantare si sa nu chemi un numar mare de persoane. Asta depinde si cat de mare ai casa.

Cand tabara planificata a fost anulata

Este posibil sa fi planificat deja o tabara in aceasta vara pentru copiii tai. Avantajul este ca poti petrece suficiente activitati in familie astfel incat cei mici sa nu simta lipsa vacantei. Totodata exista firme care au inceput sa organizeze taberele in aceasta vara respectand masurile impuse de autoritati.

Ce poti face acasa cu copiii: antrenamente zilnice incepand de dimineata cu incalzirea pana la exercitii si jocuri, construirea de mini imperii cu ajutorul jucariilor Lego, ora de gatit – poti gati alaturi de copiii tai diferite retete, experimente stiintifice – articolele din bucatarie precum otetul, bicarbonatul de sodiu sau colorantii alimentari pot fi folositi pentru a impresiona copiii, sub numele de experimente stiintifice. Poti cauta si pe internet ce poti sa faci pentru a fi totul in siguranta. Ce mai poti face? Exista in aceasta perioada numeroase spectacole virtuale de teatru pentru copii. .

Cinema modern la tine acasa

Poti organiza foarte usor un cinema la tine acasa, mai ales ca in aceasta perioada nu s-au deschis cinema-urile inchise. Alege canapeaua din living sau cea din curte si organizeaza o seara de filme alaturi de familia ta. Nu uita de popcorn si de suc, pentru ca atmosfera sa fie una asemanatoare ca in cinema.