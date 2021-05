La data de 1 iunie, Ziua Copilului este aniversată pe Film Now cu o premieră TV în România, care hrănește pofta de aventură și de visare: Yeti – Omul Zăpezilor/ Abominable (2019). Yi (Chloe Bennet) este o adolescentă care găsește ascuns, pe acoperișul casei sale, un ”mic” Yeti. Mic doar ca vârstă, deoarece Yeti este destul de mare încât să creeze probleme. Acesta s-a pierdut de familia lui, aflată pe vârful celui mai înalt munte de pe Pământ,și are pe urmele sale echipa de recuperare a lui Burnish (Eddie Izzard), un om de afaceri care vrea cu orice preț să aibă un Yeti. Ca să ajungă cu bine în lumea lui magică, acest Yeti are nevoie de ajutor! Yi și prietenii săi, Jin și Peng, sunt hotărâți să facă tot ce pot pentru noul lor amic lor blănos. Nu rata aventura acestora, în premieră TV în România, la data de 1 iunie, la ora 20:00, pe Film Now!

Vineri, 4 iunie, de la 21:35, pe Film Now ai o nouă premieră TV în România:Umbra spionului/ The Courier (2020), un film de spionaj care te va ține cu sufletul la gură. Benedict Cumberbatch are rolul principal în ecranizarea poveștii reale de viață a unui om de afaceri britanic recrutat, fără să vrea, într-unul dintre cele mai mari conflicte internaționale din istorie. Într-un parteneriat improbabil cu un ofițer sovietic care speră să prevină o confruntare nucleară, cei doi vor furniza informații cruciale pentru a pune capăt Crizei Rachetelor Cubaneze din 1962, asumându-și toate consecințele.

Duminică, 13 iunie, la 20:00, în premieră pe Film Now, ai un thriller de excepție: Negru și albastru/ Black and Blue (2019), povestea Aliciei West (Naomie Harris), proaspăt înrolată în Poliția din New Orleans, care este întâmplător martora unei crime. Camera ei corporală surprinde momentul în care este ucis un dealer de droguri și astfel își dă seama cine sunt criminalii: niște polițiști corupți de la Narcotice, care au mult mai mulți complici printre oamenii legii. Acuzată fiind de crimă chiar de către făptași, Alicia devine fugară și face echipă cu singura persoană dispusă să riște tot pentru a o ajuta să scoată adevărul la lumină. Află cum se va termina „cursa” acesteia pentru dreptate doar la Film Now!

La data de 25 iunie, de la ora 22:00, Film Nowîți aduce în premieră TV în România thriller-ul–horror Vânătoarea de oameni/ The Hunt (2019). 12 necunoscuți se trezesc într-o poiană despre care se crede, conform unei teorii conspiraționiste care circulă pe internet, că sunt prada unor minți bolnave care se adună în acest loc îndepărtat pentru a vâna oameni, ca o distracție sinistră. Puterea pe care acest grup o deține îi permite să facă așa ceva, însă planurile sunt date peste cap de Crystal (Betty Gilpin), „ținta” care vrea să se îndrepte împotriva„vânătorului”.Urmărește deznodământul acestui scenariu teribil doar la Film Now!

Duminică, 27 iunie, de la ora 20:00,în premierăpe Film Now, va fi difuzat un film pentru toată familia: Pokémon Detectiv Pikachu/ Pokemon: Detective Pikachu (2019).Atunci când cunoscutul detectiv Harry Goodman dispare misterios, fiul său, Tim, vrea să afle ce s-a întâmplat. Acestuia îi vine în ajutor fostul partener Pokémon al lui Harry, detectivul Pikachu, adorabil și foarte competent. Cum Tim este singurul om care poate vorbi cu Pikachu, cei doi își unesc forțele pentru a dezlega misterul. Cu încasări de aproape 500 de milioane de dolari la debutîn întreaga lume, producția adaugă o nouă aventură de familie la succesul mondialPokemon.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

Yeti – Omul Zăpezilor (Abominable) – 2019

Premieră TV în România, marți, 1 iunie, de la 20:00

Regia: Jill Culton, Todd Wilderman

Cu: Albert Tsai, Chloe Bennet, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor, Tsai Chin

Umbra spionului (The Courier)– 2020

Premieră TV în România, vineri, 4 iunie, de la 21:35

Regia: Dominic Cooke

Cu: Benedict Cumberbatch, Jessie Buckley, Rachel Brosnahan

Negru și albastru (Black and Blue)– 2019

Premieră pe Film Now, duminica, 13 iunie, de la 20:00

Regia: Deon Taylor

Cu: Naomie Harris, Frank Grillo, Tyrese Gibson

Vânătoarea de oameni (The Hunt)– 2019

Premieră TV în România, vineri, 25 iunie, de la 22:00

Regia: Craig Zobel

Cu: Betty Gilpin, Emma Roberts, Hilary Swank, Ike Barinholtz

Pokémon Detectiv Pikachu (Pokemon: Detective Pikachu) – 2019

Premieră pe Film Now, duminică, 27 iunie, de la 20:00

Regia: Rob Letterman

Cu: Ryan Reynolds, Justice Smith, Bill Nighy, Chris Geere, Rita Ora, Suki Waterhouse, Kathryn Newton

Programul Film Now e disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program