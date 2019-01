Aproximativ 420.000 de turiști au fost prezenți în județul Suceava în anul care tocmai s-a încheiat. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a subliniat că cifra reprezintă un record absolut. ”Este un record absolut. E o creștere cu 50% față de 2016”, a precizat Flutur, care a adăugat că numai în luna decembrie județul Suceava a înregistrat 45.000 de turiști ”un record pentru ultimii ani”. Potrivit șefului administrației județene, zonele cele mai căutate au fost Gura Humorului, Sucevița, Câmpulung Moldovenesc și Dorna. ”Este o mare bucurie pentru noi”, a mai spus Flutur.

