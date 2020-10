La alegerile pentru primari, candidații PNL din județ au obținut cel mai mare număr de voturi, 99.302, urmați de cei de la PSD, cu 93.667 de voturi. Pe următoarele locuri s-au clasat candidații pentru funcțiile de primari de la PMP – 23.865 de voturi, Alianța USR-PLUS – 14.737 de voturi și Pro România – 11.280 de voturi. Din totalul celor 114 de unității administrativ teritoriale din județul Suceava, PNL a câștigat funcțiile de primar în 53 de localități. PSD va avea primari în 48 de localități, PMP în 4 localități, alți patru primari sunt independenți, în timp ce Alianța USR – PLUS va avea trei primari, iar Pro România și Partidul Alternativa Dreaptă câte un primar.

În județul Suceava au fost două comune în care primarii în funcție nu au avut contracandidat, Mălini și Ulma, ambii de la PNL, astfel încât procentul obținut de aceștia a fost de 100%. În afară de cei doi, cel mai mare procent a fost obținut de primarul din Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițean, de la PSD, care a obținut un procent de aproape 95,5%. El a avut un singur contracandidat, de la PNL, pentru funcția de primar.