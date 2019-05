Organizatorii Maratonului Internațional Brașov powered by Telekom Sport, competiție care a avut un număr record de 4.120 de pasionați de mișcare înscriși la startul celei de-a cincea ediții, anunță astăzi câștigătorii.

Maratonul panoramic al României, membru acreditat AIMS, a fost câștigat de Andrei Bogaci – la masculin, care a parcurs distanța de concurs în 02:46:00. Proba feminină a fost câștigată de Maria Magdalena Veliscu, cu un timp de 03:16:53.

Competiția de Semimaraton a fost câștigată de Mihail Bizniuc, la masculin, care a înregistrat un timp de 01:11:14. La feminin, castigatoarea a fost Nicoleta Sasu, cu un timp de 01:34:06.

Cursa de 10 kilometri a avut podiumul masculin compus din Cristian Marian Mosoiu, Viorel Palici si Andrei Livezeanu, iar la feminin, pe primele trepte au urcat Maria Gabriela Herman, Roxana Sion și Mirela Mihai.

Buna desfășurare a evenimentului a fost asigurată de un număr record de 450 de voluntari, un grup consistent de entuziaști care reprezintă angrenajul ce a făcut funcțională întreaga competiție.

Informații complete despre clasarea tuturor participanților sunt disponibile la www.maratonulbrasov.ro.

Prin organizare și calitatea traseului, competiția a atras peste 150 de sportivi străini, din 34 de țări si sportivi de la 107 cluburi si asociatii sportive din Romania, iar participanti brasoveni au fost prezenti la start in numar de peste 1.450.

Competiția din inima Transilvaniei, cu start și finiș în Piața Sfatului, alergare pe cele mai importante străzi din Brașov și traseu ce ajunge până în Poiana Brașov, a strâns participanți din țări precum Angola, Africa de Sud, American Samoa, Australia, Bangladesh, Bulgaria, Cehia, Cipru, Franta, Finlanda, Germania, Grecia, Hong-Kong, Iran, Italia, Israel, Irlanda, Jamaica, Marea Britanie, Mauritius, Mexic, Malaysia, Polonia, Rusia, Republica Moldova, Reunion, Rwanda, Statele Unite ale Americii, Serbia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria si Vietnam.

Maratonul Internațional Brașov powered by Telekom Sport este un eveniment sportiv de masă, un prilej de sărbătoare pentru orașul gazdă, dar și de promovare și descoperire a obiectivelor turistice, culturale și gastronomice din România.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul www.maratonulbrasov.ro