În ultima săptămână în municipiul Suceava s-au folosit 7.206 doze de vaccin, a anunțat primarul Ion Lungu, care a adăugat că cifra reprezintă un record. ”Este cea mai mare cifră de la începutul campaniei de vaccinare. În luna mai au mai fost peste 5.000 de doze folosite”, a spus Lungu. De la începutul campaniei de vaccinare și până în prezent în municipiul Suceava au fost folosite 91.291 de doze de vaccin. Primarul a mai anunțat că începând cu data de 8 noiembrie centrul de vaccinare drive-thru de la Shopping City va fi închis. Pe de altă parte centrul de la Universitate va avea program zilnic de la 8.00 la 20.00.

