În zilele de 29 februarie și 1 martie, polițiștii suceveni au aplicat 382 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de peste 197.000 de lei, într-o acțiune pe linia combaterii excesului de viteză și a depășirilor neregulamentare. 269 de amenzi au fost date pentru viteză, 6 pentru depășiri neregulamentare, 20 pentru nefolosirea centurii de siguranță și 87 pentru alte abateri rutiere. Totodată, polițiștii au reținut în vederea suspendării 44 de permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. 32 de permise au fost reținute pentru viteză, 6 pentru depășiri neregulamentare și 6 pentru alte cauze. Recordul de viteză a fost consemnat pe DN17A, în afara comunei Horodnic de Sus, unde un șofer în vîrstă de 25 de ani din Marginea circula cu 158 de kilometri la oră, pe un sector de drum cu limita de 90 de kilometri la oră. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional și i s-a reținut permisul în vederea suspendării.

