Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că ediția de anul acesta a festivalului „Povești Medievale în Cetatea de Scaun a Sucevei” a înregistrat un număr record de vizitatori. Niculai Barbă a spus că de vineri și până duminică, numărul biletelor vândute a fost de 23.710, depășind astfel edițiile festivalului medieval din 2018 și 2019, înainte de pandemia de Covid.

Astfel, Barbă a precizat că în 2018 au fost vândute 23.502 de bilete, iar la ediția din 2019, în același interval, de vineri până duminică, s-au vândut circa 22.500 de bilete. „Pe această perioadă de de trei zile ediția din acest an a fost peste edițiile de dinainte de pandemie. Regretăm faptul că anul acesta nu am putut să organizăm parada medievală care avea loc în ziua de joi, dar cifrele arată că festivalul de anul acesta s-a bucurat de un adevărat succes în rândul sucevenilor și a turiștilor. Și vreau să mulțumesc publicului care a venit într-un număr așa de mare la Cetatea de Scaun a Sucevei și pentru faptul că vizitatorii au respectat regulile stabilite de organizatori, impuse de această situație pandemică. Sperăm că anul viitor să putea introduce și parada medievală de joi seara, acesta fiind elementul cel mai așteptat de public în cadrul acestui festival”, a declarat Niculai Barbă.

El a subliniat faptul că la ediția de anul acesta, pentru a respecta restricțiile impuse de pandemie, la festival au fost doar 83 de invitați, membri ai trupelor medievale participante, în condițiile în care la edițiile din anii anterior numărul acestora trecea de 500. Niculai Barbă a spus că trupele invitate au fost organizate pe ateliere de lucru, pentru a respecta restricțiile impuse de pandemie. „Publicul s-a putut bucura de spectacole și demonstrații medievale, cascadori, spectacole de foc și în același timp am avut și piesa de teatru Apus de Soare, spectacole pentru copii, precum și un concert al trupei Hara. Trebuie remarcat faptul că modul în care a fost organizat festivalul a atras un număr foarte mare de copii și de tineri, astfel încât la festival au venit foarte multe familii. Iar prezența familiilor, multe dintre ele din Diaspora, ne-a bucurat foarte mult”, a mai declarat Niculai Barbă.

Nu în ultimul rând, el și-a exprimat speranța că anul viitor acest festival va putea fi organizat în condițiile de dinainte de pandemie. „Ne vom organiza în așa fel încât festivalul de artă medievală de la Suceava să fie în continuare peste celelalte festivaluri din țară și ne dorim să putem organiza o paradă peste cea din 2019, care a fost cea mai mare paradă de gen din Europa”.