Cel mai greu ceas din Romania cantareste peste 300 de kilograme (aproximativ) si nu are in componenta sa niciun surub. Este vorba de unul dintre cele mai vechi orologii. Acesta se regaseste in Romania inca de acum 3 secole, iar pentru o perioada de aproape un secol a stat nemiscat.

A fost reparat de un mester ceasornicar, iar acesta a spus ca a fost uimit sa vada ca in cele 300 de kilograme de fier brut ale ceasului nu se afla nici macar un surub. Acest ceas este regasit pe teritoriul nostru inca din anul 1700.

In ce oras se gaseste ceasul de 300 kilograme?

Ceasul a fost montat in jurul anului 1700 pe Catedrala Sfantul Mihail din Cluj, cea mai mare catedrala din Transilvania. In anul 1863 insa a fost inlocuit cu unul nou, acesta fiind mutat pe poarta Cetatii (astazi cartierul Manastur). Insa, nici aici nu si-a gasit linistea orologiul.

In cele din urma turnul a fost daramat, iar ceasul a fost montat din nou pe turnul cladirii Reduta. Ultima data cand a functionat acest ceas a fost in anul 1950. Ceasul are un singur aratator, iar pentru a indica jumatatile de ora si orele are doua clopote.

Este unul dintre cele mai vechi ceasuri din Romania, iar mecanismul nu se stie de unde provine. De aceea a fost extrem de greu de reparat, neexistand mesteri care sa stie sa-l seteze asa cum trebuie. In ultimii ani a fost insa reparat de un mester maghiar care l-a adus inapoi in functiune.

Cat a costat reparatia ceasului istoric al Clujului?

La fel cum amintirile frumoase costa, istoria ne-a demonstrat ca are si ea pretul ei. Pentru a se bucura din nou de clopotele si de farmecul ceasului, din bugetul clujenilor au disparut nu mai mult nici mai putin de 35.000 de lei. Acest lucru s-a intamplat deoarece cele mai multe din piesele originale au fost distruse sau nu au mai fost gasite la loc. Asadar, mesterul ce l-a reparat a avut nevoie de confectionarea unor piese noi.

Un astfel de ceas istoric nu putea fi lasat sa adoarma in timp si sa nu mai incante clujenii cu bataile sale inedite. Asadar, reparatia s-a realizat imediat, cele 6 piese principale au fost inlocuite si restul pieselor secundare de care a fost nevoie au fost create de la zero, asa incat in anul 2015 ceasul a pornit din nou in recuperarea timpului pierdut.