Orasul New York a gazduit in urma cu cateva zile o expozitie de fashion si accesorii. In cadrul acestei expozitii a fost prezenta si o geanta – considerata de specialisti cea mai scumpa geanta de dama din lume.

Poseta are forma unui ou, este realizata din materiale exclusiviste, reciclate si apartine unei femei extrem de bogate din Marea Britanie. Accesoriul a fost estimat de specialisti la suma de 6,7 milioane de dolari, fiind astfel cea mai scumpa poseta existenta in lume, la momentul actual.

Cui apartine creatia, cine a realizat celebra geanta?

Poseta a apartinut, se pare, unei femei extrem de bogate, a carei identitate ramane insa anonima. Totusi, este cunoscut faptul ca geanta a fost realizata de catre Debbie Wingham, un designer de origine britanica. Debbie este cunoscuta mai ales in cercurile de inalta clasa din Marea Britanie. Bogatasii Angliei si miliardarii din insula se mandresc mereu cu creatii nascocite de aceasta.

Printre cele mai cunoscute creatii insa se enumera obiectele personalitate si accesoriile pentru regine si sotii ale miliardarilor de peste tot de pe glob. Cu foarte multe expozitii la nivel international, designerul Debbie Wingham a atras atentia chiar si seicilor din Dubai, acestia cumparand accesorii de milioane de euro pentru sotiile lor, iesite din mana artistei plastice Debbie.

Ce este atat de special la aceasta geanta?

Specialistii spun ca aceasta geanta nu costa 6,7 milioane de dolari pentru nimic. Ea este un obiect extrem de pretios, deoarece are niste caracteristici aparte. Structura gentii este chiar un ou de emu – o pasare extrem de rara ce traieste in Australia. In plus, pe suprafata sa sunt incrustate peste 8000 de diamante, fixate fiind pe o baza de platina si aur, care se intinde pe intreaga suprafata a posetei.

Asadar, discutam despre o poseta din aur, nu despre orice geanta de dama. In plus, poseta se inchide pe baza unui sistem format din doua accesorii de forma unor cercei, realizate de celebrul brand Cartier. Doar sistemul de inchidere al posetei valoreaza circa 40.000 de dolari, spun specialistii.

Specialistii au analizat cu atentie procedura de realizare a acestei genti. Iata ce au descoperit!

Nu este deloc usor ca o astfel de poseta sa fie realizata, tocmai de aceea, ea este un model unicat in lume, ca mai toate lucrarile iesite din mana designerului Debbie Wingham. Pentru a construi structura de ou a acestei genti, oul real al pasarii emu a fost dat cu un lac special, realizat din praf de diamnat. Apoi s-a poleit intreaga geanta cu aur de calitate, acesta valorand peste 250.000 de dolari. Iar in interior geanta este captusita cu materiale de exceptie. O esarfa de matase fina marca Hermes ii confera gentii o captuseala aparte. Aceasta s-ar ridica si ea la cateva mii de euro, conorm estimarilor.

An de an din ce in ce mai multe recorduri sunt doborate, iar accesoriile unor milionari sunt prezente in tot mai multe expozitii pentru a face senzatie. Sumele rostite de specialisti in estimarea costurilor acestora sunt exorbitante. Exact ca si in cazul acestei posete realizate de Debbie Wingham.

Ea poate fi admirata in colectia de la New York pentru inca ceva timp, dupa care va fi retrasa si inapoiata detinatoarei. Debbie a declarat cu mandrie ca aceasta este cu siguranta cea mai spectaculoasa piesa creata de ea, fiind si cea mai scumpa creatie, realizata aproape integral din materiale reciclate.

Sursa: https://wonderfulshop.ro/categorie-produs/genti-dama/