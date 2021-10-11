Un număr de 27 de clase de la școlile din județ au trecut la învățământ online după ce 27 de elevi și 27 de cadre didactice au fost depistate cu covid în ultimele 24 de ore.

Cazuri confirmate cu COVID în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava

Cazuri confirmate cu COVID (11.10.2021) Număr Observații
Elevi confirmați cu COVID

 

 27
COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI (1 elev)
COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI (3 elevi)
COLEGIUL NATIONAL „NICU GANE” FALTICENI (1 elev)
COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (2 elevi)
COLEGIUL TEHNIC „LATCU VODA” SIRET (1 elevi
COLEGIUL TEHNIC RADAUTI (1 elev)
LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA (1 elevi
SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA (2 elevi)
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” RADAUTI (1 elev)
SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (3 elevi)
SCOALA GIMNAZIALA „PAHOMIE C VASILIU” GRAMESTI (1 elev)
SCOALA GIMNAZIALA „PETRU MUSAT” SIRET (1 elev)
SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI (1 elev)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (4 elevi)
SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA (1 elev)
ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA (3 elevi)
Personal angajat confirmat cu COVID 27 Didactic – 23

COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI
SCOALA GIMNAZIALA GULIA
LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (3)
GRADINITA „SAMARITEANUL” NR. 20 SUCEAVA
ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA
COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA
SCOALA GIMNAZIALA „VASILE TOMEGEA” BOROAIA
COLEGIUL NATIONAL „DRAGOS VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC
SCOALA GIMNAZIALA „ION IRIMESCU” FALTICENI
COLEGIUL TEHNIC RADAUTI
COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI
LICEUL TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” SOLCA
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA
SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” BANESTI
COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
SCOALA GIMNAZIALA STROIESTI
GRADINITA SPECIALA FALTICENI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VADU MOLDOVEI
SCOALA GIMNAZIALA „I.G.SBIERA” HORODNIC DE JOS

 

Didactic auxiliar – 3

SCOALA GIMNAZIALA BURLA
SCOALA GIMNAZIALA „KRYSTYNA BOCHENEK” POIANA MICULUI
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASUTA PITICILOR” GURA HUMORULUI

Nedidactic – 1

SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI

 
Clase / grupe cu activitatea în prezență fizică suspendată (participare online)

 

 27
COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI
COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI (3)
COLEGIUL NATIONAL „NICU GANE” FALTICENI
COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (2)
COLEGIUL TEHNIC „LATCU VODA” SIRET
COLEGIUL TEHNIC RADAUTI
GRADINITA SPECIALA FALTICENI
LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA
SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA (2)
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” RADAUTI
SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (3)
SCOALA GIMNAZIALA „PAHOMIE C VASILIU” GRAMESTI
SCOALA GIMNAZIALA „PETRU MUSAT” SIRET
SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (4)
SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA
ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA (2)
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