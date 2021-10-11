Un număr de 27 de clase de la școlile din județ au trecut la învățământ online după ce 27 de elevi și 27 de cadre didactice au fost depistate cu covid în ultimele 24 de ore.
Cazuri confirmate cu COVID în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava
|Cazuri confirmate cu COVID (11.10.2021)
|Număr
|Observații
|Elevi confirmați cu COVID
|27
|
|
|COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI (1 elev)
|COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI (3 elevi)
|COLEGIUL NATIONAL „NICU GANE” FALTICENI (1 elev)
|COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (2 elevi)
|COLEGIUL TEHNIC „LATCU VODA” SIRET (1 elevi
|COLEGIUL TEHNIC RADAUTI (1 elev)
|LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA (1 elevi
|SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA (2 elevi)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” RADAUTI (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (3 elevi)
|SCOALA GIMNAZIALA „PAHOMIE C VASILIU” GRAMESTI (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA „PETRU MUSAT” SIRET (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (4 elevi)
|SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA (1 elev)
|ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA (3 elevi)
|Personal angajat confirmat cu COVID
|27
|Didactic – 23
|COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI
|SCOALA GIMNAZIALA GULIA
|LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (3)
|GRADINITA „SAMARITEANUL” NR. 20 SUCEAVA
|ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA
|COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA
|SCOALA GIMNAZIALA „VASILE TOMEGEA” BOROAIA
|COLEGIUL NATIONAL „DRAGOS VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC
|SCOALA GIMNAZIALA „ION IRIMESCU” FALTICENI
|COLEGIUL TEHNIC RADAUTI
|COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” SOLCA
|COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA
|SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” BANESTI
|COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
|SCOALA GIMNAZIALA STROIESTI
|GRADINITA SPECIALA FALTICENI
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VADU MOLDOVEI
|SCOALA GIMNAZIALA „I.G.SBIERA” HORODNIC DE JOS
Didactic auxiliar – 3
|SCOALA GIMNAZIALA BURLA
|SCOALA GIMNAZIALA „KRYSTYNA BOCHENEK” POIANA MICULUI
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASUTA PITICILOR” GURA HUMORULUI
Nedidactic – 1
SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI
|Clase / grupe cu activitatea în prezență fizică suspendată (participare online)
|27
|
|COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI
|COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI (3)
|COLEGIUL NATIONAL „NICU GANE” FALTICENI
|COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (2)
|COLEGIUL TEHNIC „LATCU VODA” SIRET
|COLEGIUL TEHNIC RADAUTI
|GRADINITA SPECIALA FALTICENI
|LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA
|SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” RADAUTI
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (3)
|SCOALA GIMNAZIALA „PAHOMIE C VASILIU” GRAMESTI
|SCOALA GIMNAZIALA „PETRU MUSAT” SIRET
|SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (4)
|SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA
|ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA (2)