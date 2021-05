Șeful Direcției de Sănătate Publică Suceava, Dinu Sădean, a comunicat că în data de 24 mai, 663 de persoane au fost vaccinate la nivelul județului împotriva SARS-CoV-2, din care 421 cu prima doză și 242 cu doza a II-a. Cele mai multe doze au fost administrate în sala de sport de la Școala „Miron Costin” din Burdujeni – 126, la „Iulius Mall” – 65 și în sala de sport de la Școala Generală „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni – 63. În cabinetele medicilor de familie, unde se folosește serul Johnson&Johnson, au fost vaccinate 69 de persoane. Cele mai puține persoane au fost vaccinate la Căminul Cultural din Salcea – 2, la Căminul Cultural din Broșteni -6, la Casa de Cultură „Mihai Teliman” din Siret – 14 și la Căminul Cultural din Sfîntu Ilie – 15. Până pe 24 mai, inclusiv, în județul Suceava s-au vaccinat anti-COVID 77.995 de persoane, din care 63.403 cu ambele doze.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating