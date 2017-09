Consiliul Judeţean Suceava a primit la rectificarea bugetară efectuată miercuri de guvern mai puţin de jumătate din suma necesară pentru acoperirea salariilor la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi la şcolile speciale pe ultimele două luni ale anului. Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a declarat că din cele 15 milioane de lei solicitate guvernul a alocat doar 6,8 milioane sumă care acoperă doar salariile pe luna noiembrie. Flutur speră într-o nouă rectificare pozitivă astfel încât Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului să primească banii de salarii şi pentru luna decembrie.

„Rămâne descoperită luna decembrie plus că nu avem posibilitate de majorare pentru că o parte din salariaţi au primit majorarea salariilor la începutul anului prin actele normative dar o parte cam o treime aşteptau majorarea aceasta de salarii acum. Noi am cerut în fundamentare şi majorarea care este dată prin lege dar nu ni s-a dat sursa de finanţare pentru asta aşa că salariile nu pot fi majorate. Sper la o a doua rectificare pozitivă. Am văzut şi alte judeţe care sunt în situaţii şi mai grele ca Suceava. Noi am încercat să gestionăm din aproape în aproape însă rămâne totuşi o lună descoperită”, a declarat Flutur.

Gheorghe Flutur a mai ţinut să precizeze că judeţul Suceava a mai primit la rectificarea bugetară de miercuri încă 2,9 milioane de lei pentru derularea programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli.