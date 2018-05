Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentată de rectorul interimar Mihai Dimian și de prorectorul Ștefan Purici la Tîrgul European pentru Învățămîntul Superior din Japonia. Conform unui comunicat al USV, cei doi au avut întîlniri cu reprezentanții unor importante universități nipone din Tokyo, Kumamoto, Akita și Kochi, în timpul cărora s-au analizat domeniile de interes comun, s-au scos în evidență direcțiile importante de cooperare bilaterală în educație și cercetare, dar și perspectivele de încheiere a unor acorduri de parteneriat româno-nipon, inclusiv prin programul Erasmus+ la care au acces și universitățile japoneze începînd de anul trecut. De asemenea, în cadrul tîrgurilor educaționale organizate la Tokyo și Osaka, membrii delegației USV au prezentat celor interesați programele de licență, masterat și doctorat existente la nivelul celor 10 facultăți, oferind informații detaliate cu privire la taxe, posibilități de cazare, oportunități de dezvoltare a carierei, precum și date relevante privitoare la România și Bucovina. În comunicat se menționează că „prin participarea la Tîrgul European pentru Învățămîntul Superior, USV construiește premisele dezvoltării unor parteneriate internaționale cu universități de prestigiu din Japonia, țară recunoscută pentru calitatea educației și dezvoltarea tehnologică”.

