Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul universitar doctor inginer Valentin Popa, nu regretă că a demisionat din postul de ministru al Educației și susține că la fel ar proceda și acum pentru motivul invocat la acea vreme. El a fost ministru în perioada 29 ianuarie-27 septembrie 2018 și și-a dat demisia după o vizită în județul Harghita, în care a constatat că elevii nu știu să vorbească limba română, și în contextul unei hotărâri de guvern privitoare la predarea limbii române în școlile unde învață minorități. Rectorul a declarat, astăzi, la Radio Top: „Nu poți să spui că regreți ceva în condițiile de astăzi. Trebuie să te gândești dacă regreți sau nu în condițiile din acele zile. Categoric aș fi făcut la fel și acum, așa cum am făcut-o și atunci. Sub nici o formă nu regret decizia de a demisiona de la Ministerul Educației. În general, în viață am făcut de multe ori o retrospectivă, dacă aș fi ales altă cale, și am ajuns la concluzia că același lucru l-aș fi făcut. Dacă Dumnezeu m-ar întoarce în timp la anumite răscruci tot același drum l-aș alege. Cred că deciziile mele sunt bune. Am doar o mică îndoială la decizia de a accepta postul de ministru. Însă, cu toate relele a fost o experiență interesantă”. Valentin Popa a mai spus: „Din cauza pandemiei, munca unui ministru al Educației e mult mai grea decât în 2018, dar titularul portofoliului, Sorin Cîmpeanu, se achită cu destul de mult succes de misiunea pe care și-a asumat-o”.